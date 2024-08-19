Одну из самых длинных улиц Домодедово капитально ремонтируют

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В Домодедово продолжается ремонт автомобильной дороги на улице Советской. На текущий момент специалисты производственного комплекса «Чеховский» ГБУ МО «Мосавтодор» положили пять лежачих полицейских на участке от улицы Текстильщиков до Речной.

Всего на участке дороги на улице Советской установят 12 «лежачих полицейских».

После укладки асфальта специализированная лаборатория проведёт экспертизу качества покрытия. Специалисты лаборатории производят отбор проб уложенного асфальта. Керны проверяют на уплотнение, толщину слоя и прочие параметры. Также инструментально проверяют уклон и наличие колейности. Далее наносится разметка и проводится ее экспертиза.

После получения положительного заключения ремонтные работы считаются завершенными.

Протяженность всего участка ремонтных работ на улице Советская составляет более трёх километров.

На объекте задействовано четыре единицы техники и шесть специалистов дорожной службы. Ремонтные работы начались в конце мая, а завершить их планируют 20 августа.

Муниципальную дорогу ремонтируют по программе губернатора Московской области в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.