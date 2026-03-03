сегодня в 18:16

Очереди появились на АЗС Пхукета из-за информации о закрытии Ормузского пролива

Огромные очереди образовались в тайском Пхукете после новостей о грядущем закрытии Ормузского пролива. Путешественники из России и местные жители начали заполнять баки транспортных средств из-за возможного роста цен на бензин с 4 марта, сообщает Mash .

Большие очереди заметили в Банг Тао и Банг Чаке. На ряде заправок появились объявления о том, что топливо в канистрах не продают. Залить бензин можно исключительно в бак.

Дефицит топлива может начаться из-за конфликта на Ближнем Востоке. Иран пообещал стрелять по всем кораблям, которые попробуют пройти через Ормузский пролив.

Министерство энергетики Таиланда заявило, что появился риск резкого увеличения стоимости после 4 марта. Цена нефти Diesel пробивает отметку в 100 долларов за баррель.

У Таиланда собственной нефти нет. Она приобретает ресурс в Саудовской Аравии, Малайзии, Объединенных Арабских Эмиратах и Катаре. Топливо поставляют преимущественно по Ормузскому проливу.

28 февраля Израиль атаковал Иран. Тот ударил в ответ. К конфликту на стороне Тель-Авива присоединились США. Боевые действия на Ближнем Востоке продолжаются.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.