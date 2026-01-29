сегодня в 17:19

Общественный транспорт в Химках продолжает работу несмотря на снегопады

Продолжительный снегопад вызвал заторы на дорогах Химок, однако общественный транспорт продолжает курсировать по расписанию.

В Химках в течение трех дней наблюдались сильные снегопады, из-за которых на Ленинградском шоссе, МКАДе и Юбилейном проспекте образовались восьмибалльные пробки. Несмотря на сложные погодные условия, общественный транспорт работает в полном объеме и по расписанию.

В администрации горокруга сообщили, что водителей проинструктировали о необходимости соблюдать повышенные требования к безопасности перевозок. Водители учитывают удлиненный тормозной путь, не превышают безопасную скорость и пропускают встречный транспорт на зауженных участках дорог.

В утренние и вечерние часы на дорогах города сохраняются сложности, часто возникают заторы из-за ДТП. На нескольких улицах застревали фуры, сотрудники ГИБДД оперативно выезжают на места происшествий и восстанавливают движение.

Коммунальные службы ежедневно очищают подходы к остановкам. Жительница Химок Нина Дойникова положительно оценила работу дворников, отметив, что на остановке «Бутаково» дорога очищена до основания.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.