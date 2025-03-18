Общественный транспорт Подмосковья подготовят к весенне-летнему сезону

В Московской области проводится ежегодная подготовка общественного транспорта к весенне-летнему сезону. В этом году подготовят более 9,4 тыс. единиц общественного транспорта, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Ежегодно в целях обеспечения безопасности наших жителей в начале весны все перевозчики общественного транспорта, которые осуществляют работу в Подмосковье, проводят проверку и подготовку своих транспортных средств к теплому сезону. В этому году специалисты проведут осмотр свыше 9,4 тыс. единиц техники: 9 тыс. автобусов всех классов, 52 трамвая, 45 троллейбусов и более 350 электропоездов. Особое внимание уделяют системам, которые обеспечивают безопасность пассажиров. Так же в рамках подготовки проводятся дополнительные инструктажи для водителей и машинистов. Завершить подготовку специалисты планируют в мае», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В автобусах проверяют систему охлаждения двигателя и кондиционирования. Также проходят проверку электрооборудование, в том числе работа световой сигнализации, фар, исправность освещения салона, стеклоочистителей и стеклоомывателей. Повышенное внимание уделяют тормозной и пневматической системам автобусов, т. к. они испытывают высокие температурные нагрузки в жаркую погоду. Также проверяют работу подъемников и аппарелей для маломобильных пассажиров. При необходимости проводят ремонт напольного покрытия, сидений, уплотнения окон, дверей и люков в салоне автобусов.

В рамках подготовки троллейбусов будет выполнено планово-техническое обслуживание компрессорных установок, включая доливку масла и регулярный слив конденсата из пневмосистемы. Особое внимание будет уделено замене фильтров, смазки ходовой части и дверных механизмов. Кроме того, будет произведена замена масла в гидроусилителе руля и заднем мосту. По мере необходимости будет проводиться зачистка и покраска колесных дисков.

Для подготовки трамваев будет проведена ревизия и замена люков, крышек панелей, автоматических выключателей, грозоразрядников и стеклоочистителей, а также проведут регулировку рельсовых тормозов, соленоидов и тормозных механизмов вагонов. Также проверят обеспечение водоотвода с разворотных колец, очистку и своевременный отвод воды от стрелочных переводов. Проведут перевод автоматических стрелок на ручной режим в местах подтоплений и осмотр кабельных трасс.

В ходе осмотра электропоездов специалистами ЦППК и МЖД особое внимание уделяется работоспособности систем климат-контроля и вентиляции, видеонаблюдения и связи пассажиров с локомотивной бригадой, освещения салонов и тамбуров. Тщательно будет продиагностировано механическое и электрическое оборудование, контрольно-измерительные приборы, работа сигнальных ламп и прожекторов. А также оценено внешнее состояние поездов и функционирование систем торможения и управления, а также общее противопожарное состояние.

В рамках проверки специалисты подготовят поезда или составы «Иволги» всех поколений, ЭП2ДМ, ЭП2Д, РА-3 и другие.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.