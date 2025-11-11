Обновление 81 дороги в Серпухове обсудили на оперативном совещании

Во вторник в рамках повестки глава муниципалитета Серпухов с заместителями обсудили ряд социально значимых вопросов городского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках регионального бюджета проведены работы по улучшению покрытия на 28 объектах общей протяженностью 17,6 км. Завершен текущий ремонт на 10 автодорогах, включая улицы Новая, Химиков, Пионерская, Новокольцевая, Подольская, переулки 1-й Поселковый, Долгий и другие. Капитальный ремонт выполнен на 16 объектах, продолжаются работы на двух в селе Липицы — на ул. Семейная и в районе участков 1-5.

В рамках муниципального бюджета обновляется 81 объект дорог общей протяженностью 41,5 км: капитальный ремонт ведется на 38 объектах (из них 6 еще в работе), текущий ремонт проводится на 43 объектах.

В 2025 году отремонтировано 39 подъездов — 36 в Серпухове и 3 в Протвино. В программе Московской области участвуют 7 управляющих компаний. Планируется, что в 2026 году работы проведут на 40 подъездах силами 5 муниципальных организаций.

Все мероприятия направлены на создание комфортной и безопасной городской среды, улучшение облика муниципалитета и повышение качества жизни жителей. Работа в этом направлении будет продолжена.

15 ноября откроется конференция школьников Южного Подмосковья «Экополис — город будущего» в Институте физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН и Институте фундаментальных проблем биологии РАН.

Завтра в 17:00 состоится выездное заседание администрации в Лицее Протвино.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.