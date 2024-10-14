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Объявлен конкурс по осуществлению стройконтроля автодороги на участке Митино-ЦКАД

Объявлен конкурс в электронной форме на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за строительством автомобильной дороги «Пятницкое шоссе» на участке «Митино-ЦКАД», сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Работы планируется завершить в 2027 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту: Строительство автомобильной дороги «Пятницкое шоссе» на участке «Митино-ЦКАД» (Этап 1).

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.