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Объявлен конкурс на выполнение ремонта асфальта в Наро-Фоминском округе

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по текущему ремонту в Наро-Фоминском городском округе Московской области» сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ по текущему ремонту: ямочный ремонт асфальтового покрытия» в Наро-Фоминском городском округе Московской области, место выполнения работ определяется на основании предварительных заявок заказчика.

Работы планируется закончить в ноябре 2024 года.

Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансируются за счет средств бюджета Наро-Фоминского городского округа Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.