Объявлен конкурс на ремонт дороги в Сергиево-Посадском округе Подмосковья

Конкурс на капитальный ремонт автомобильной дороги в селе Горошково Сергиево-Посадского округа объявили в Подмосковье. Работы планируют завершить в 2026 году, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования в селе Горошково Сергиево-Посадского городского округа», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В Единой информационной системе в сфере закупок размещено извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме. Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и провести капитальный ремонт дороги общего пользования протяженностью 2,1 км.

Работы выполнят в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». Финансирование предусмотрено за счет бюджета Московской области и бюджета Сергиево-Посадского городского округа. Завершить ремонт планируется в 2026 году.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.