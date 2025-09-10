Обеспечение безопасности дорожного движения возле детсадов обсудили в Балашихе

Заместитель главы городского округа Балашиха Алексей Ковалев и депутат Совета депутатов округа Андрей Холод встретились с жителями микрорайона Балашиха-2. В рамках встречи ее участники смогли задать вопросы, касающиеся благоустройства и дорожной инфраструктуры, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«На встрече обсудили вопросы удаления аварийных деревьев, представляющих потенциальную опасность для жителей, пешеходов и припаркованного транспорта, вопросы организации безопасного дорожного движения возле дошкольных образовательных учреждений, а также содержание территории. Все озвученные пожелания будут систематизированы и переданы в профильное подразделение администрации», — сказал Алексей Ковалев.

Цель данной встречи была направлена на повышение качества дорог в Балашихе, приведение улично-дорожной сети к нормативным требованиям, развитие общественного транспорта и создание безопасных условий для всех участников дорожного движения.

Заместители главы Балашихи регулярно проводят встречи с жителями в формате выездной администрации в различных районах города. Это позволяет руководству города оперативно реагировать на запросы жителей. Самые волнующие вопросы в рамках мероприятия чаще всего касаются дорог и транспорта, медицины, спорта, ЖКХ, благоустройства, образования и культуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.