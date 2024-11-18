Правила поведения на дорогах напомнили юным мытищинским пешеходам

В третье воскресенье ноября отмечается Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. В преддверии этой даты во всех образовательных учреждениях городского округа Мытищи состоялись мероприятия, которые провели педагоги, госавтоинспекторы и юные инспекторы дорожного движения (ЮИДовцы), сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Мастер-классы, беседы, флешмобы, мастер-классы, рисование плакатов и рисунков, отгадывание загадок на заданную тематику, разгадывание кроссвордов, викторины. Главная цель всех этих мероприятий — привлечь внимание к проблеме высокой смертности и травматизму в результате ДТП, еще раз напомнить о необходимости соблюдения правил поведения пешеходов, главных опасностях на дорогах и причинах ДТП.

Всемирный день памяти стал важным инструментом в сокращении числа жертв автокатастроф. Он обеспечивает возможность обратить внимание на масштабы эмоциональных страданий и экономических потерь, а также работу служб поддержки и спасения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.



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