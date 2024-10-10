Новый тротуар появится в поселке Реммаш Сергиева Посада

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На улице Институтской в поселке Реммаш городского округа Сергиев Посад вдоль проезжей части начались работы по строительству тротуара. Ход работ проконтролировал и. о. заместителя главы округа Илья Кошелев, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Работы начались на этой неделе и ведутся специалистами «Мосавтодора» поскольку этот участок дороги находится в ведении Московской области, для решения вопроса администрация округа обращалась в региональное ведомство.

«Проводятся работы по устройству тротуара. Всего запланировано порядка 600 метров — от существующего тротуара до подхода к поликлинике. Работы проводятся силами ГБУ „Мосавтодор“ и коммерческой организации», — сообщил Илья Кошелев.

Также запланировано строительство новой автобусной остановки. Ее роль многие годы выполнял навес рядом с магазином.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.