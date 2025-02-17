Новый съезд сократил время в пути для жителей Ленинского округа в два раза

Съезд с Расторгуевского на Симферопольское шоссе помог сократить время в пути для жителей западной части Ленинского округа. Новая транспортная развязка, которая появилась в рамках строительства автодороги ЮЛА, уже в первый рабочий день после открытая позволила людям в два раза быстрее доехать до Москвы в час-пик. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Открытие первого этапа строительства южно-лыткаринской автодороги позволило разгрузить Расторгуевское шоссе и обеспечить прямой съезд с него на трассу М-2 «Крым» как в сторону Москвы, так и в область, минуя загруженное Варшавское шоссе. Время в пути для наших жителей как на личном, так и на общественном транспорте сократилось до 20-30 минут вместо 50. Протяженность открытого участка — около 3 км, а максимальная проектная скорость — 120 км/час. Развязка включает шесть полос — по три в каждую сторону, а также разворотную петлю для движения из микрорайона Боброво», — приводятся в сообщении слова главы Ленинского округа Станислава Каторова.

В пресс-службе уточнили, что в рамках новой развязки предусмотрена разворотная эстакада над Расторгуевским шоссе, само шоссе расширено до 4-6 полос, а также выполнены: съезд с Расторгуевского на Симферопольское шоссе в сторону Москвы при движении из Видного, съезд на Симферопольское шоссе в сторону области при повороте на Расторгуевку из Москвы и съезд на Расторгуевское шоссе в сторону Варшавского при движении по М-2 в сторону области.

«В рамках проекта ЮЛА также завершается строительство 600-метрового моста через реку Москва, который соединит Ленинский округ и Лыткарино. Строительство магистрали ведется в рамках концессионного соглашения с привлечением средств федерального и регионального бюджетов, а также инвесторов. Срок окончания был установлен на 2026 год, но планируется полностью сдать объект раньше», — отметил Станислав Каторов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

«Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок», — сообщил он.