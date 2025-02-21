Новый российский автомобиль Tenet показали в Калужской области

Российский автомобильный бренд Tenet представили на заводе в Калужской области, первые фото нового отечественного авто опубликовал глава региона Владислав Шапша, сообщает ФедералПресс .

Проект реализован российской компанией «АГР Холдинг» и китайским производителем автомобилей Defetoo.

«Это важный проект для развития экономики, ростов объемов промпроизводства, новых налоговых поступлений в бюджет», — отметил губернатор в своем Telegram-канале.

По его словам, серийное производство новых автомобилей планируется запустить во втором квартале 2025 года, также предполагается расширить модельный ряд.

Tenet оснащен гибридной системой, включающей бензиновый и электродвигатель. Новый автомобиль обладает высокой проходимостью за счет полного привода и облегченного кузова, что идеально для российских дорог. Он имеет современные системы безопасности, в том числе круиз-контроль и автоматическое торможение. Приятными бонусами будут стильный и функциональный интерьер, эргономичные сиденья и мультимедийная система с возможностью голосовых команд.

Калужский автопром уже успел переквалифицировать ряд производственных мощностей ушедших из России европейских марок под известные китайские бренды.