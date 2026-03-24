Новый путепровод в Балашихе позволит разгрузить дороги для полумиллиона жителей

Подготовительные и строительные работы на новой эстакаде через железнодорожные пути в районе платформы Чёрное уже выполнены на 10%. С представителями подрядчика встретились и обсудили вопросы реализации важного для города и соседних муниципалитетов проекта председатель Мособлдумы, секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России» Игорь Брынцалов и глава Балашихи Сергей Юров.

«Путепровод вошёл в народную программу «Единой России». Новая дорога разгрузит автомобильные потоки и повысит транспортную доступность для более чем 500 тысяч жителей. Кроме того, обеспечит беспрепятственный проезд к соцобъектам, в том числе к строящейся больнице в Ольгино – одной из крупнейших в Московской области», – подчеркнул Игорь Брынцалов.

Он также напомнил, что строительство путепровода стартовало в октябре 2025 года.

Он отметил, что сейчас важно следить за тем, чтобы работы шли в графике и оперативно решать возникающие вопросы, которые могут повлиять на сроки строительства. Сегодня на объекте идет устройство свайных фундаментов опоры, временный вынос инженерных коммуникаций, подготовительные работы по расчистке территории.

«Работы ведутся даже с опережением. Планируем, что проект будет реализован раньше – в 2027 году», – сказал Игорь Брынцалов.

Сергей Юров сообщил, что новая дорога с путепроводом пройдёт параллельно существующему железнодорожному переезду. Будут организованы удобные подходы и съезды на Носовихинское шоссе, Ласточкин проезд, к платформе «Чёрное», а также на Восточное шоссе.

«Машин на дорогах с каждым годом – все больше. На Восточном шоссе – постоянно пробки, стоим подолгу – на работу, с работы, жители детей в садик или школу отвозят. В общем, этот путепровод городу и всем нам очень нужен, он сильно сократит время в пути», – поделился ожиданиями житель мкр. Заря Виктор Гуцул.

Игорь Брынцалов в свою очередь напомнил, что многие крупные и социально значимые объекты в Подмосковье строятся на основе предложений жителей, которые они направляли в народную программу «Единой России». Всего по наказам горожан за 5 лет построено и реконструировано 55 автомобильных дорог регионального и муниципального значения или около 8 тысяч км. В планах на 2026 год – еще более 1,5 тысячи объектов: более 600 км региональных трасс и свыше 700 км – местных.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», - сказал Воробьев.