сегодня в 15:01

Новый путепровод соединит две улицы в московской Коммунарке

Новый путепровод соединит Бартеневскую и Бачуринскую улицы в московской Коммунарке. Жителям будет легче доезжать до Южного Бутова, разгрузится Калужское шоссе, а также дороги Новомосковского административного округа в российской столице, сообщает в своем Telegram-канале мэр мегаполиса Сергей Собянин.

Появятся четыре полосы для машин. По две из них будут идти в каждую сторону.

Путепровод планируют осветить. Специалисты собираются интегрировать подсветку в ниши на его опорах и установить мачты освещения, которые размещены вдоль дороги.

Свет получится мягким и рассеянным. Ночью будут видны архитектурные формы. При этом водителей не будет слепить.