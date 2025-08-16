Новый путепровод соединит две улицы в московской Коммунарке
Фото - © Сайт мэра Москвы
Новый путепровод соединит Бартеневскую и Бачуринскую улицы в московской Коммунарке. Жителям будет легче доезжать до Южного Бутова, разгрузится Калужское шоссе, а также дороги Новомосковского административного округа в российской столице, сообщает в своем Telegram-канале мэр мегаполиса Сергей Собянин.
Появятся четыре полосы для машин. По две из них будут идти в каждую сторону.
Путепровод планируют осветить. Специалисты собираются интегрировать подсветку в ниши на его опорах и установить мачты освещения, которые размещены вдоль дороги.
Свет получится мягким и рассеянным. Ночью будут видны архитектурные формы. При этом водителей не будет слепить.
Фото - © Telegram-канал Сергея Собянина
