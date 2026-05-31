Новый путепровод на пересечении Волковского шоссе и улицы Мира достроят в Мытищах в 2028 году

В Мытищах продолжается строительство нового путепровода в центральной части города. Стройготовность на сегодня оценивается в 10%, ведется строительство подпорных стен.

Специалисты устраивают буронабивные сваи, разрабатывают траншеи и котлованы, а также прокладывают инженерные коммуникации.

Длина путепровода составит 320 метров и движение по нему будет полностью бессветофорным. По обеим сторонам сделают тротуары и построят четыре съезда. Через Волковское шоссе и улицу Мира построят два надземных пешеходных перехода, а кольцевое пересечение этих улиц реконструируют.

Новый мост поспособствует улучшению дорожной ситуации в городе и перераспределению транспортных потоков на ключевых магистралях. Завершение работ запланировано на второй квартал 2028 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог. Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.