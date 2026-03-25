Новый маршрут из Москвы в Одинцово запустят уже 28 марта

С 28 марта заработает новый маршрут 1339 проекта «Москва — область» от станции метро «Парк Победы» до Одинцова, сообщает пресс-служба Дептранса столицы.

Для оплаты проезда на маршруте нужно будет прикладывать карту как на вход, так и на выход. Кроме того, на маршруте будут доступны:

проезд по карте «Тройка» будет стоить от 71 до 127 рублей.

проезд по банковской карте будет стоить от 76 до 132 рублей.

проезд по безлимитным абонементам «Единый» зоны «Пригород» на 30, 90 или 365 дней. С ними поездки выгоднее до 60% в год, доступны бесплатные пересадки на весь городской транспорт Москвы.

безлимитные абонементы «Единый» зоны «Пригород» на 30 и 90 дней по карте москвича для обучающихся.

бесплатный проезд по карте москвича и жителя Московской области для льготных категорий граждан по аналогии с городскими маршрутами Москвы.

бесплатный проезд на всех смежных маршрутах Москвы (между столицей и Подмосковьем) — также предоставляется льготным категориям жителей Подмосковья, лицам до 60 лет с правом на бесплатный проезд на областных маршрутах. Если социальная карта жителя Московской области не срабатывает в автобусе, нужно обратиться в МФЦ на территории Подмосковья для ее перекодирования.

Скидки при пересадке на метро и другие маршруты при оплате разовых поездок по карте «Тройка» по тарифу «Кошелек», по банковской карте не предоставляются.

Нужно обратить внимание, что по карте «Стрелка» проехать не получится, надо пользоваться перечисленными выше вариантами.

«В этом году планируем запустить более 50 новых маршрутов „Москва — область“ между столицей и Подмосковьем. Первые из них открыли в середине месяца, а уже 28 марта заработает новый маршрут в Одинцово. На линию выйдут 15 современных автобусов российского производства большого класса в пригородной комплектации, которые оборудованы всем необходимым для комфортных и безопасных поездок всех категорий пассажиров. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжим развивать единое транспортное пространство для москвичей и жителей Московской области», — рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Автобусы

На линию выйдут новые современные автобусы НеФАЗ 52.31.5299 большого класса в специальной пригородной комплектации. Новая техника отличается улучшенной комплектацией салона для дальних поездок. Еще преимущества:

36 мягких сидений с ремнями безопасности;

адаптивное освещение салона;

система климат-контроля;

специальные места и оборудование для маломобильных пассажиров.

Автобусы полностью соответствуют стандартам московского транспорта, приспособлены для перевозки маломобильных пассажиров, велосипедов и детских колясок. Кроме того, в поездке можно зарядить телефон. Информация об остановках доступна на медиаэкранах. Оставить отзыв о поездке можно с помощью QR-кодов в салоне.

Всего в столицу для работы на этих направлениях поступят 100 автобусов НефАЗ-5299 пригородной модификации.

Маршруты между столицей и областью

По договоренности между правительствами столицы и области в 2026 г. в систему московского транспорта планируется включить более 50 действующих пригородных маршрутов на западном, северо-западном, северном и северо-восточном направлениях. В целом до 2028 г. планируется включить в систему городского транспорта не менее 30% ныне действующих пригородных маршрутов наземного общественного транспорта.

В результате на этих маршрутах будут внедрены стандарты московского транспорта, уже привычные для горожан: удобные и предсказуемые интервалы движения автобусов, удобное расписание, современный подвижной состав и профессиональные водители.

Помимо повышения комфорта перевозок, запуск новых смежных межрегиональных маршрутов придаст дополнительный импульс развитию транспортной инфраструктуры в Московском регионе, включая установку современных остановочных павильонов, устройство выделенных полос, создание новых и реконструкцию существующих транспортных узлов и повышение использования разных видов городского транспорта для ежедневных поездок из Подмосковья в столицу и обратно. Высвободившийся подвижной состав областного перевозчика будет перенаправлен на усиление маршрутов, следующих по территории области к станциям МЦД.

В соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Москве большое внимание уделяют модернизации социальной и коммунальной инфраструктуры, в том числе увеличению количества удобных маршрутов городского транспорта и обновлению подвижного состава.

