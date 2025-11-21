Новый авиарейс связал подмосковный Жуковский со Стамбулом

20 ноября в международном аэропорту «Жуковский» состоялся первый регулярный рейс в Стамбул, выполняемый авиакомпанией «Southwind Airlines». Торжественное событие, ознаменовавшее запуск нового маршрута, прошло в особой, праздничной атмосфере, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Для пассажиров, отправившихся утром в Стамбул, была подготовлена специальная программа. Стойки регистрации были тематически украшены, а путешественникам предлагались сладкие угощения.

В качестве памятного сувенира каждый пассажир мог получить свою фотографию, сделанную на камеру моментальной печати.

Регулярные рейсы по маршруту Москва (Жуковский) — Стамбул будут выполняться в рамках зимнего расписания 2025/2026 года в период с с 20 ноября до 26 марта с частотой два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям. Перелеты будут выполняться на лайнерах Boeing 737-800.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявл, что в Подмосковье нужно запустить дополнительные транспортные средства на маршрутах в густонаселенных районах.



«У нас была большая работа по приобретению компании „Мострансавто“ для того, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение. Я очень надеюсь, что вот этот „перехват“ обеспечит, понятно, что нужны дополнительные транспортные средства, особенно в густонаселенных районах», — сказал Воробьев.