Новые выплаты утвердили для водителей автобусов в Солнечногорске

В городском округе Солнечногорск утверждена новая мера социальной поддержки для водителей «Мострансавто», которые работают в муниципалитете, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Данное решение принято на Совете депутатов округа для привлечения и удержания профессиональных кадров.

Ежемесячные выплаты от муниципалитета составят: до 1 года стажа — 5 000 рублей, от 1 до 3 лет — 7 000 рублей, более 3 лет — 10 000 рублей.

«Водителям никуда обращаться не нужно — все выплаты будут организованы централизованно через отдел кадров МАП № 8 и начнутся с 1 ноября», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Напоминаем, что в округе продолжается набор водителей пассажирских автобусов. При трудоустройстве кандидатам предлагают: заработную плату от 120 000 рублей, единовременную выплату 50 000 рублей, бесплатное обучение категории D со стипендией, компенсацию аренды жилья до 12 000 рублей, отпуск 42 дня, бонус 10 000 по программе «Приведи друга». Подробнее по телефону: +7 903 120-64-37, +7 903 161-92-91, +7 (977) 157-76-75.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.