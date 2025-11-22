Новые выделенные полосы в столице начнут работать 13 декабря

Девять новых выделенных полос появятся в разных районах и округах Москвы с 13 декабря. Они охватят 48 городских маршрутов, на которых совершают более 245 тыс. поездок в рабочие дни, сообщает пресс-служба Транспортного комплекса города.

«С 13 декабря заработают почти 5,5 км новых выделенных полос. Благодаря им время в пути для пассажиров автобусов и электробусов сокращается в 2–4 раза, транспорт ходит регулярнее, аварийность снижается в среднем на 25%», — сказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Полосы появятся на следующих участках:

1,4 км на ул. Авиамоторная в районе пересечения с шоссе Энтузиастов. Автобусы будут проезжать этот участок в 2 раза быстрее (за 8 минут).

0,27 км в проезде Серебрякова в районе метро «Ботанический сад».

0,15 км у Семеновской площади в районе пересечения с улицей Измайловский вал.

0,3 км на ул. Генерала Сандалова от ул. Авиаконструктора Микояна до пересечения с Ленинградским проспектом. Автобусы будут проезжать этот участок в 5 раз быстрее (за 1 минуту).

1,5 км на Ботанической улице. Автобусы будут проезжать этот участок в 1,5 раза быстрее (за 5 минут).

0,15 км на Кастанаевской улице в районе пересечения с Рублевским шоссе. Автобусы будут проезжать этот участок в 3 раза быстрее (за 1 минуту).

0,78 км в Зеленограде на ул. Каменка в районе пересечения с Панфиловским проспектом. Автобусы будут проезжать этот участок в 2 раза быстрее (за 3 минуты).

0,7 км на ул. Поляны в районе пересечения с МКАД. Автобусы будут проезжать этот участок в 2 раза быстрее (за 2 минуты).

0,3 км на ул. Боровская в районе пересечения с Проектируемым проездом № 389. Автобусы будут проезжать этот участок в 2,5 раза быстрее (за 3 минуты).

Власти делают поездки в наземном транспорте столицы комфортнее и безопаснее по поручению мэра Сергея Собянина.

В Москве большое внимание уделяется модернизации социальной и коммунальной инфраструктуры, в том числе увеличению количества удобных маршрутов городского транспорта и обновлению подвижного состава. Это соответствует целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

Кроме того, в рамках нацпроекта Москва приступила к развитию Центрального транспортного узла. Он станет единым контуром с предсказуемым пригородным железнодорожным транспортом для более чем 30 млн жителей 11 регионов России.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.