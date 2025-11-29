Новые выделенные полосы начнут работать в Москве с 20 декабря

Заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что с 20 декабря в разных районах и округах столицы откроют шесть новых выделенных полос. Они охватят 29 городских маршрутов, на которых в рабочие дни совершается почти 180 тыс. поездок, сообщили в пресс-службе транспортного комплекса Москвы.

В столице уже сделали выделенные полосы на крупных вылетных магистралях. Теперь перешли к небольшим участкам внутри районов, благодаря чему движение автобусов и электробусов станет независимым от локальных затруднений на дороге, скорость движения увеличится в 2–3 раза, а количество ДТП сократится в среднем на 25%.

Где появятся новые выделенные полосы:

0,23 км на дублере Рублевского шоссе в районе пересечения с Малой Филевской улицей. Автобусы будут проезжать этот участок в 2 раза быстрее (за 2 минуты вместо 4)

0,02 км ул. Сокольнический Вал. Автобусы будут проезжать этот участок в 4 раза быстрее (за 1 минуту вместо 4).

0,13 км на ул. Большая Полянка.

0,25 км на Декабристов от ул. Санникова до ул. Хачатуряна в обе стороны. Автобусы будут проезжать этот участок в 2 раз быстрее (за 1 минуту вместо 2).

0,15 км на Березовой Аллее в районе МСД. Автобусы будут проезжать этот участок в 3 раза быстрее (за 1,5 минуты вместо 5).

0,2 км на Шарикоподшипниковской улице в районе ТТК. Автобусы будут проезжать этот участок в 2 раза быстрее (за 2 минуты вместо 4).

«По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина делаем поездки в наземном транспорте комфортнее и безопаснее. С 20 декабря заработает почти 1 км новых выделенных полос. Вместе с другими мерами по локальному улучшению движения небольшие выделенки помогают выровнять интервалы автобусов и электробусов. Благодаря этому пассажиры тратят меньше времени на ожидание транспорта», — сказал Максим Ликсутов.

С 13 декабря в столице заработают 9 новых выделенных полос Они охватят 48 городских маршрутов, на которых совершают более 245 тыс. поездок в рабочие дни.