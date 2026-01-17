Новые правила могут ввести на Крымском мосту

Как заявил начальник республиканского управления Госавтоинспекции Анатолий Борисенко, под ограничение могут попасть автомобили массой более 1,5 тонн. По словам чиновника, эта мера направлена на разгрузку путепровода и оптимизацию транспортного потока.

«Мы понимаем, что увеличится поток в сторону Джанкоя по трассе „Новороссия“», — отметил Борисенко, добавив, что эта трасса в перспективе станет четырехполосной.

В настоящее время на Крымском мосту уже действуют ограничения для электромобилей и гибридных транспортных средств, которым разрешено попадать на полуостров только через исторические регионы России.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.