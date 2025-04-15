Новые модули для заправки экологическим реагентом дизельных автомобилей появились в Подмосковье

Сеть «Газпромнефть» расширила географию заправки экологическим реагентом AdBlue: новые модули заработали на АЗС в Московской, Тверской, Рязанской и Владимирской областях. Теперь владельцам дизельных автомобилей проще планировать поездки — дозаправить реагент можно на ключевых маршрутах Центральной России.

Реагент применяется в современных дизельных двигателях для снижения вредных выбросов в атмосферу. Расход в среднем составляет около 5% от объема потребляемого топлива, и его необходимо регулярно пополнять. Возможность дозаправки в пути делает дальние поездки комфортнее и избавляет водителей от необходимости возить с собой запас жидкости.

Заправочные модули AdBlue на АЗС «Газпромнефть» размещены отдельно от топливораздаточных колонок и работают по принципу предоплаты.

Руководитель сети Олег Кузьменков:

«Мы продолжаем развивать сервисы, которые делают поездки удобнее, а автомобили — экологичнее. Теперь водителям не нужно думать о запасе реагента заранее — его можно дозаправить прямо по пути, на наших АЗС. Кроме того, заправка реагента напрямую в бак позволяет сократить использование пластиковой упаковки, что соответствует нашим экологическим приоритетам».

*В настоящее время заправочные модули AdBlue в Подмосковье представлены на АЗС:

— АЗС № 28, Московская область, Солнечногорский район, 56 км федеральной автодороги М-10 «Россия» (Москва — Санкт-Петербург)

— АЗС № 86, Московская область, Ногинский район, 47 км слева федеральной автодороги М-7 «Волга» (Москва — Казань)

— АЗС № 267, Московская область, Павлово-Посадский район, 69 км слева федеральной автодороги М-7 «Волга» (Москва — Казань)

