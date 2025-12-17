Новые маршруты транспорта из Москвы в Подмосковье запустят 20 декабря

По договоренности между правительствами столицы и Подмосковья в 2025 году в систему Московского транспорта планируется включить 25 действующих пригородных маршрутов на северо-западном и западном направлениях. Там будут внедрены стандарты обслуживания, уже привычные для жителей мегаполиса: предсказуемые интервалы движения автобусов, удобное расписание, современный подвижной состав и профессиональные водители, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Транспортные средства низкопольные, оснащены климат-контролем, приспособлены для перевозки пассажиров на инвалидных колясках, а также велосипедов и детских колясок. Там имеются USB-зарядки и медиапанели для информирования пассажиров.

20 декабря запустят еще два пригородных маршрута Московского транспорта — в городские округа Химки и Долгопрудный. На линию выйдут 19 современных автобусов большого класса.

Что будет доступно на новых направлениях

У маршрутов №1342 и 1472 тариф зависит от расстояния. Прикладывать карту нужно два раза — на вход и выход.

Проезд по «Тройке» у маршрута №1342 будет стоить от 63 до 72 рублей, у №1472 — от 63 до 120 рублей. Проезд по банковской карте у маршрута №1342 — от 64 до 73 рублей, а у №1472 — от 64 до 121 рубля.

На всех четырех маршрутах будут доступны: передвижение по безлимитным абонементам «Единый» зоны «Пригород» на 30, 90 или 365 дней, безлимитные абонементы «Единый» зоны «Пригород» на 30 и 90 дней по карте москвича для обучающихся, бесплатный проезд по карте москвича и жителя Московской области для льготных категорий граждан по аналогии с городскими маршрутами Москвы. Бесплатный проезд на всех смежных маршрутах Москвы (между столицей и областью) также предоставляется льготным категориям граждан Московской области, лицам до 60 лет с правом на бесплатный проезд на областных маршрутах.

Скидки при пересадке на метро и другие маршруты не предоставляются. Для этого рекомендуют использовать абонементы «Единый» на 30, 90 и 365 дней зоны «Пригород». Карта «Стрелка» работать не будет.

Приобрести и пополнить карту «Тройка» можно в кассах и автоматах по продаже билетов Мосметро. Также пополнить карту можно онлайн через мобильное приложение «Метро Москвы» или «Московский транспорт», а затем активировать удаленное пополнение на любом валидаторе в салоне автобуса.

Пригородные маршруты №342, 472 областного перевозчика будут заменены новыми маршрутами №1342, 1472 и больше работать не будут.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина вместе с правительством Московской области мы развиваем сеть пригородных маршрутов Московского транспорта. 20 декабря запустим еще два маршрута в ближайший пригород, они заменят областного перевозчика. На линии будут работать современные автобусы российского производства, которые оборудованы всем необходимым для комфортных и безопасных поездок всех категорий пассажиров. Транспорт поедет от станций метро «Беломорская» и «Сходненская» в городские округа Химки и Долгопрудный», — добавил заммэра Москв, руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Масштабные планы

В целом до 2028 года планируется включить в систему Московского транспорта не менее 30% ныне действующих пригородных маршрутов наземного общественного транспорта.

Помимо повышения комфорта перевозок, запуск новых смежных межрегиональных маршрутов придаст дополнительный импульс развитию транспортной инфраструктуры в Московском регионе, включая установку современных остановочных павильонов, устройство выделенных полос, создание новых и реконструкцию существующих транспортных узлов. Также речь ведется о повышении использования разных видов городского транспорта для ежедневных поездок из области в столицу и обратно.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.