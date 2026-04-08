Новые маршруты из Москвы в Краснознаменск запускают 11 апреля

С 11 апреля на линию выйдут 25 современных автобусов большого класса в специальной пригородной модификации. Запуск новых маршрутов из российской столицы в подмосковный Краснознаменск позволит существенно повысить качество и доступность транспортного сообщения между городами.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина совместно с правительством Московской области мы развиваем единое транспортное пространство для жителей столицы и Подмосковья. Ко Дню космонавтики запускаем маршрут в Краснознаменск — город, который неразрывно связан с историей освоения космоса и обеспечивающий комплекс управления космическими аппаратами. Вместе с коллегами сделали все, чтобы поездки между Краснознаменском и Москвой стали еще комфортнее и быстрее», — рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.

Подробнее о маршруте

Количество рейсов увеличат на 20%. На линии будут работать до 25 автобусов со средним интервалом движения около 7 минут в рабочие дни. Ранее на маршруте № 442 у областного перевозчика работало до 19 автобусов разных моделей.

Также будет запущен дополнительный маршрут № 1442а из Краснознаменска в Москву, который будет выполнять 4 рейса в наиболее востребованное утреннее время. После этого автобусы продолжат работу на основном маршруте № 1442.

Важно, что будет полностью сохранено среднесуточное количество сидячих мест на маршруте № 1442 — около 3,6 тыс. мест в сутки, что соответствует прежнему уровню. При этом за счет увеличения числа автобусов сокращены интервалы движения и время ожидания, а все автобусы — низкопольные, с удобным входом и выходом через все двери. Они оснащены просторной накопительной площадкой для маломобильных пассажиров.

Цена и варианты оплаты

Стоимость разовой поездки по карте «Тройка» снижена по сравнению с прежними тарифами. При использовании абонементов «Единый» зоны «Пригород» на 30, 90 или 365 дней пассажиры смогут экономить более 60% в год и пользоваться бесплатными пересадками на весь городской транспорт Москвы, включая метро, МЦД, МЦК, автобусы и электробусы, а также речной транспорт, сезонный прокат велосипедов и самокатов сервиса «Велобайк». Будут сохранены все льготы для пассажиров с социальными картами москвича и жителя Московской области. В случае некорректной работы карты жителя Подмосковья необходимо обратиться в МФЦ для перекодирования.

Дополнительно начнет работу маршрут областного перевозчика № 58А до станции МЦД Лесной Городок, что расширит возможности для построения альтернативных маршрутов.

Для оплаты проезда необходимо прикладывать карту как при входе, так и при выходе из автобуса.

Доступно несколько вариантов оплаты. По карте «Тройка» цены составят от 71 до 190 рублей на маршруте № 1442 и от 71 до 199 рублей на маршруте № 1442а. По банковской карте от 76 до 195 рублей на маршруте № 1442 и от 76 до 204 рублей на маршруте № 1442а. Можно использовать безлимитные абонементы «Единый» зоны «Пригород» на 30, 90 или 365 дней — это экономия до 60% в год и бесплатные пересадки на транспорт Москвы.

Работают абонементы «Единый» для обучающихся (по карте москвича) на 30 и 90 дней. Предусмотрен бесплатный проезд для льготных категорий граждан по социальным картам Москвы и Московской области.

Скидки на пересадки при оплате разовых поездок по карте «Тройка» (тариф «Кошелек») и банковской карте не предоставляются. Оплата по карте «Стрелка» на маршрутах недоступна. Для того чтобы получить возможность совершать бесплатные пересадки на другие виды транспорта, рекомендуется использовать абонементы «Единый» зоны «Пригород» на 30, 90 и 365 дней.

Подробнее об автобусах

Автобусы приспособлены для перевозки велосипедов и детских колясок, оснащены USB-зарядками для мобильных устройств, медиаэкранами с информацией об остановках и QR-кодами для обратной связи.

Всего для работы на межрегиональных направлениях в столицу поступят 100 автобусов пригородной модификации.

В 2026 году в систему Московского транспорта планируется включить более 50 действующих пригородных маршрутов на западном, северо-западном, северном и северо-восточном направлениях. До 2028 года этот показатель должен составить не менее 30% всех пригородных маршрутов наземного транспорта.

На этих направлениях будут внедрены стандарты Московского транспорта: стабильные интервалы движения, удобное расписание, современный подвижной состав и высокий уровень подготовки водителей.

Развитие межрегиональных маршрутов также будет способствовать модернизации транспортной инфраструктуры региона: установке современных остановок, созданию выделенных полос, развитию транспортных узлов и повышению эффективности использования различных видов транспорта для ежедневных поездок.

Высвобождаемый подвижной состав областных перевозчиков будет направлен на усиление маршрутов внутри Московской области, в том числе к станциям МЦД.

Проект реализуется в соответствии с целями национального проекта «Инфраструктура для жизни», предусматривающего модернизацию транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры, а также повышение качества и доступности общественного транспорта.

