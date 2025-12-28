Новые дорожные знаки появятся в России с 2026 года

С 1 января будущего года в РФ вступают в силу изменения в ГОСТ, который стандартизирует правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров. Будут введены новые дорожные знаки, сообщает ТАСС .

На дорогах появится знак «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности» для обозначения «лежачих полицейских» и информирования водителей о скорости, с которой следует двигаться при их проезде. В Росстандарте пояснили, что такой подход поможет уменьшить количество знаков в местах искусственных неровностей вдвое.

Вместо горизонтальной еще может размещаться вертикальная стоп-линия. На знаке «Время действия» указывается период по месяцам, в которые он действует (например, сентябрь — апрель). Появится и дорожный знак «Глухие», его будут применять перед переходами, которые находятся около объектов, куда ходят глухие и слабослышащие.

Знак «Влажное, заснеженное (обледенелое) покрытие» (на нем изображение облака с дождем и снежинками), его поставят вместе со знаком, ограничивающим максимальную скорость на трассе, на период, когда покрытие влажное, заснеженное (обледенелое).

На новом дорожном знаке «Парковка (парковочное место)» дополнительно укажут способ парковки автомобиля. Это убавит число дополнительных табличек на автопарковках в два раза, пояснили в Росстандарте.

