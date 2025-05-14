Новые дорожные знаки для беспилотных авто могут появиться в будущем

Минтранс России не планирует в ближайшее время вводить специальные дорожные знаки или разметку для беспилотных транспортных средств, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Действующих правил дорожного движения достаточно для обеспечения безопасности при тестировании автономных автомобилей.

«На текущем этапе изменения в ПДД специально для беспилотников не требуются — маркировка таких ТС и присутствие оператора в салоне обеспечивают необходимый контроль», — пояснили в министерстве. При этом в Минтрансе не исключили, что в перспективе могут появиться новые дорожные знаки, помогающие ориентироваться как водителям, так и системам автономного вождения.

Эксперты связывают осторожный подход ведомства с постепенным внедрением технологий — пока тестовые беспилотники работают в ограниченных режимах под наблюдением операторов. Однако по мере развития автономных систем ПДД могут быть доработаны с учетом новых требований к инфраструктуре.