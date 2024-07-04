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Новые автобусы запустят в микрорайоне Алексеевская роща в Балашихе

С 8 июля в микрорайоне запустят три новых автобуса большого класса. Они будут следовать от автостанции «Звездная», забирать жителей на новой остановке «Начало Лукино» и отвозить до метро Щелковская. Это позволит балашихинцам быстро и комфортно добраться до Москвы и обратно.

Расписание автобусов появится 5 июля. Подробную информацию предоставим вам дополнительно.

Ранее 5 новых автобусов поступили в автопарк Балашихи. Все они большого класса марки «ЛиАЗ 52922».

Из преимуществ — низкий уровень входа, большое количество посадочных мест, эргономичные мягкие кресла с ремнями безопасности, откидными столиками и удобными багажными полками.

Все автобусы оснащены системами климат-контроля, видеонаблюдения, электронными рейсоуказателями, валидаторами для бесконтактной оплаты проезда и USB-розетками для зарядки мобильных устройств. Машины адаптированы для маломобильных пассажиров. В салоне есть специальные места для инвалидных колясок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.