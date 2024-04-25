Новые автобусы Yutong с климат-контролем и USB-розетками начали перевозку и на маршруте Пущино — Москва, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На линии, которую обслуживает компания «Мострансавто», курсируют уже два таких автобуса большого класса. Их удобство уже успели оценить и водители, и пассажиры.

«Впечатления только положительные. Машина очень удобная для водителя, отличный обзор, легкое и чувствительное управление, мощный двигатель и надежные тормоза. Для пассажиров хорошо: большое расстояние между сидениями, работает кондиционер, циркуляционные вентиляторы, современные стеклопакеты, батареи отопления вдоль всего борта. На первой посадке люди все сияли, были довольны», — сообщил водитель «Мострансавто» Игорь Ремский.

В автобусе 51 посадочное место, есть климат-контроль, USB-розетки, электронные рейсоуказатели, валидаторы для оплаты проезда, удобные сиденья, просторный багажный отсек и видеонаблюдение. Особенностью является система регулировки уровня пола — автобус буквально «наклоняется», чтобы все пассажиры смогли в него зайти.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что к июню планируется закупить 100 автобусов Yutong, а к августу — еще 350 ЛиАЗов большого класса. Глава региона отметил, что главная задача — чтобы новые транспортные средства получили, прежде всего, отдаленные территории, где людям приходится порой проводить в пути по 2-3 часа.