Новые автобусы для дальних перевозок вышли на маршруты Одинцовского округа

Новые комфортабельные автобусы «Фотон» теперь обслуживают пассажиров на маршрутах в Одинцовском городском округе. Они предназначены для дальних перевозок. Автобусы оборудованы багажным отсеком и полкой для ручной клади. Также салон оснащен откидывающимися креслами повышенной комфортности. Парк МАП № 6 г. Одинцово пополнили 8 таких машин. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Модернизированные автобусы вышли на два маршрута — № 442 «Краснознаменск — Москва (метро Парк Победы)» и № 309 «Наро-Фоминск — Москва (метро Саларьево)».

Все автобусы оснащены ГЛОНАСС, что позволяет диспетчеру в реальном времени отслеживать их движение по маршруту. Пассажиры могут узнать время прибытия рейса на остановку с помощью виртуального помощника «Мострансавто».

В декабре прошлого года на дорогах муниципалитета появились 10 новых автобусов ЛиАЗ. По два транспортных средства вышли на маршруты № 81 «Платформа Жаворонки — МЦД Одинцово», № 33 «МЦД Одинцово — Лесной городок — платформа Жаворонки», 461 «Одинцово — Москва, метро «Юго-Западная», 4 автобуса на маршрут № 486 «г. Краснознаменск — Москва (метро Саларьево)».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно оцифровать новые микрорайоны Подмосковья в части уборки дорог. Кроме того, при подготовке графика уборки также нужно обращать внимание на погоду и циклоны.

«Новые микрорайоны, которые у нас и в Люберцах, и в Ленинском округе, и в Химках, и в Красногорске, в Мытищах, также должны быть оцифрованы в части алгоритма уборки дорог», — сказал Воробьев.