Новые автобусные полосы сократили время в пути для 80 тыс жителей Подмосковья

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин сообщил, что в 2025 году пять новых выделенных автобусных полос помогли сэкономить время в дороге для 80 тыс. жителей.

«Выделенные полосы — это инвестиция в экономию времени. На пяти новых выделенных полосах мы сократили время в пути более чем для 80 тысяч пассажиров. На Пятницком шоссе в Красногорске сокращение времени составило 15 минут, на Волоколамском шоссе 13 минут, на улице Ленина в Истре 13 минут», — сообщил Сибатулин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что тема общественного транспорта является актуальной для Подмосковья. Регион старается делать удобное транспортное сообщение с МЦД.

«Мы реализуем совместную программу с Москвой, начали с Химок. Все маршруты от подмосковного города в Москву мы усиливаем „Мосгортрансом“. Это большая программа сотрудничества, партнерства. Мы понимаем, что в новых микрорайонах необходимо усиливать маршруты и ставить автобусы большого класса. Это удобно, потому что ты сидишь, потому что тебе комфортно пользоваться общественным транспортом. Мы стараемся делать удобные транспортные сообщения с МЦД, с пригородным железнодорожным транспортом», — сказал губернатор.

