Новую улично-дорожную сеть строят на территории ОЭЗ «Дубна»

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На территории особой экономической зоны «Дубна» строят новую улично-дорожную сеть. Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области совместно с экспертами подведомственной научно-исследовательской лаборатории ГБУ МО «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» осуществили проверку третьего этапа строительства. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Эксперты лаборатории провели оценку соответствия значений толщин, количества и состава слоев дорожной одежды требованиям проектной документации. Наряду с этим был произведен отбор проб асфальтобетона для последующего его исследования в лабораторных условиях.

Общая протяженность новой дорожной сети составит порядка 2 км. Для обеспечения безопасности и комфорта жителей здесь оборудуют тротуары, установят освещение.

Проект обеспечения транспортной доступности Российского центра программирования реализуется в четыре этапа: в первых трех этапах строят дороги и проезды, обеспечивающие прямой доступ к улице Новаторов и проспекту конструктора Селезнева.

Общая готовность первых двух этапов составляет 30%, третий этап — готовность 100%. Четвертым этапом станет озеленение и устройство пешеходной навигации.

Ожидается, что все работы завершат во II квартале 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.