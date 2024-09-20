сегодня в 10:53

Новое парковочное пространство появится в Серпухове на ул Российская

Заместитель главы городского округа Серпухов Татьяна Орлова проверила состояние общественных территорий и МКД в рамках еженедельного обхода на ул. Российская и Советская, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Осмотр провели совместно с Управлением ЖКХ администрации, МБУ «Комбинат благоустройства» и управляющими компаниями.

Во дворе домов 38 и 38А по ул. Российская и 85А, 85Б и 85 по ул. Советская, расположены две детские площадки, которые сильно устарели и уже не отвечают современным требованиям.

Будет рассмотрен вопрос установки новой ДИП.

Помимо этого, качество уборки игровых зон оставляет желать лучшего. МБУ «Комбинат благоустройства» было поручено привести общественные пространства в порядок.

Кроме того рассмотрят вопрос расширения парковочного пространства между домами 38 по ул. Российская и 85А по ул. Советская.

В части уборки подъездов дома 38 по ул. Российская, замечаний нет, а в 38А управляющей компании следует тщательнее наводить порядок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.