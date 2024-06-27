Новое освещение появится на улицах Дубны

сегодня в 19:45

Более 300 новых светильников с опорами установят в Дубне за лето по губернаторскому проекту «Светлый город». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Продолжаем заниматься благоустройством. Подрядчик определен, со следующей недели приступает к работам. Объем и план согласован с нашим губернатором», — сообщил глава Дубны Максим Тихомиров.

Системы наружного освещения установят на улицах Мещерякова, Инженерная, Вавилова. Безопаснее и комфортнее станет также от улицы Александровка до остановки Юркино. Освещение появится вдоль улиц Промышленной и 8 Марта.

Комплексные работы проведут на участке от улицы Академика Балдина до СНТ «Мичуринец», где будут установлены 96 светильников. Также от здания городской администрации до ЛФВЭ обновят тротуар.

Итого благоустройство проведут на пяти территориях, на эти цели выделено около 55 млн рублей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.