Новое асфальтовое покрытие уложили на территории больницы Люберец

На территории стационара № 1 Люберецкой областной больницы ведется ремонт асфальтового покрытия. Всего будет заасфальтировано почти 2,5 тыс. кв. метров. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Работники «Автодора» установили новый бордюрный камень, заасфальтировали проезды между корпусами, обустроили парковочные зоны и стоянку для медицинских автомобилей. Сейчас основные работы уже завершены — осталось отремонтировать около 100 кв. метров тротуарных дорожек», — сообщил заместитель главного врача Люберецкой областной больницы Сергей Туляков.

Он добавил, что в стационаре № 1 продолжается приём и лечение пациентов, а автомобили скорой медицинской помощи беспрепятственно доставляют экстренных больных в стационар по основному проезду. Асфальтовое покрытие здесь уже ремонтировали два года назад.

В 2025 году ремонт асфальтового покрытия запланирован на территории всех стационаров Люберецкой областной больницы.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.