Новая станция Кольцевой линии Мосметро «Достоевская» готова на четверть

В Москве продолжается строительство станции «Достоевская» Кольцевой линии метро. Она уже готова на четверть, сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале .

Сейчас там прокладывают правый и левый обходные тоннели. На время работ по ним пустят поезда.

Собянин назвал данный проект одним из самых сложных. Это связано с плотной застройкой в центре города и множеством инженерных коммуникаций и подземных вод. Горные работы ведутся практически вручную.

Возведение станции было ускорено благодаря дополнительным шахтным стволам, по которым перемещаются строители и грузы. Всего их будет семь. После того, как станция заработает, часть стволов станут вентиляционными.

«Достоевская» расположится между «Проспектом Мира» и «Новослободской». Это 13-я станция Кольцевой линии метро. Здесь возведут два вестибюля: подземный и наземный. Отсюда можно будет пересесть на Люблинско-Дмитровскую линию.

Ранее дизайн схемы Мосметро кардинально поменяли впервые с 2013 года. Он был представлен перед открытием нового участка Троицкой линии «Новаторская — ЗИЛ».