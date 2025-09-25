Новая привокзальная площадь в Павловском Посаде готовится к открытию

Новая привокзальная площадь в Павловском Посаде преображается на глазах и готовится к скорому открытию, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Рабочие вышли на финишную прямую.

Сейчас все силы брошены на обустройство второй половины дороги, которая проходит вдоль частных домов. Подготавливается надежное основание из щебня, а монтаж бордюров уже придает будущей проезжей части четкие и аккуратные очертания. Это не просто дорога, это комфорт и безопасность для жителей округа.

Параллельно ведется планировка грунта и совсем скоро начнется посадка растений.

«Мы хотим, чтобы это пространство встречало жителей и гостей города не только современной инфраструктурой, но и зеленью» — сказал Глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов.

Завершающими штрихами станут монтаж опор освещения и установка необходимых дорожных знаков для организации безопасного движения.

«Могу с уверенностью сказать, что процент готовности объекта составляет уже 90%! Остался последний, самый ответственный рывок. Благодарю наших строителей за высокий темп и качество работы. С нетерпением ждем дня, когда мы все вместе сможем оценить результат этого масштабного проекта!» — подытожил Денис Олегович.

