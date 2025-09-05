Новая платформа на станции Железнодорожная стала доступна жителям Балашихи

5 сентября на станции МЦД-4 Железнодорожная в Балашихе открылась платформа № 3 для пригородных поездов. На ней будут останавливаться поезда МЦД-4 и дальнего пригорода, что позволит более эффективно распределить потоки пассажиров и улучшить качество транспортного обслуживания населения столичного региона, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы создаем новые и совершенствуем уже открытые городские вокзалы. Сейчас на Железнодорожной совершают почти 38 тысяч поездок ежедневно. Мы ожидаем, что их количество будет увеличиваться. Поэтому при проектировании городского вокзала мы предусмотрели запас пропускной способности на много лет вперед», — прокомментировал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.



На протяжении всей платформы № 3 установили навесы, защищающие от солнца и атмосферных осадков. На территории расположены дополнительные источники освещения, навигация для более удобного ориентирования и лавочки. Открыли часть конкорса, который необходим для распределения потока пассажира по нужным выходам и входам на территории станции. Там же есть зоны ожидания.



Для удобства гостей и жителей Балашихи установили эскалаторы и лифт для спуска к платформе. Попасть на станцию можно через южный вестибюль станции и мост-конкорс.



На данный момент ведется реконструкция платформы № 4 и строительство северного вестибюля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.