Новая электрозарядная станция заработала в Красногорске

сегодня в 22:22

В Коасногорске продолжается реализация программы развития зарядной инфраструктуры. Установка ЭЗС производится в рамках федерального проекта «Электроавтомобиль и водородный автомобиль», сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Так, в эксплуатацию ввели новую «быструю» ЭЗС ПАО «Евротранс» мощностью от 150 до 300 кВт, воспользовавшись которой можно оперативно зарядить электромобиль — в среднем за полчаса.

ЭЗС находится в Красногорске: 4 ЭЗС — г. п. Нахабино, 32-й км а/д М-9 «Балтия» (правая сторона), стр. 1.

На официальном сайте Минэнерго МО жители могут принять непосредственное участие в выборе мест расположения будущих станций, пройдя опрос по ссылке.

Ответы и предложения обобщаются и направляются для рассмотрения инвестора.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.