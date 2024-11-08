Новая электричка будет курсировать между Екатеринбургом и Челябинском

С 15 декабря РЖД запустят дополнительный электропоезд «Финист», который будет курсировать между Екатеринбургом и Челябинском, сообщает АБН24 со ссылкой на пресс-службу РЖД.

Поезд будет выезжать ежедневно в 18:25, а в обратном направлении отправляться в 07:00. В ходе маршрута он сделает остановки на станциях Шарташ, Кольцово, Арамиль, Нижняя, Муслюмово и в Каменске-Уральском.

Представители РЖД отметили, что введение нового рейса между Екатеринбургом и Челябинском позволит улучшить транспортные услуги в регионе.

На данный момент между областными центрами уже курсируют пригородные поезда «Орлан», маршрут которых проходит через Верхний Уфалей в Челябинской области.