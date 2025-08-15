Новая дорога в Раменском разгрузит центр города

сегодня в 13:48

Трасса призвана улучшить транспортную ситуацию в округе и снизить нагрузку на центральные улицы города.

Автодорога свяжет улицу Красноармейскую с улицей Михалевича, что позволит водителям объезжать загруженный центр Раменского. По данным администрации, подготовительный этап работ завершен полностью.

На текущий момент строители отсыпали свыше 700 метров песчаного и щебневого основания будущей трассы. Это обеспечит необходимую прочность дорожного полотна. Работы ведутся с использованием семи единиц спецтехники, что ускоряет процесс строительства.

Новую дорогу планируют открыть для движения транспорта до 30 сентября текущего года. Проект является частью программы развития транспортной инфраструктуры муниципального округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно оцифровать новые микрорайоны Подмосковья в части уборки дорог. Кроме того, при подготовке графика уборки также нужно обращать внимание на погоду и циклоны.

«Новые микрорайоны, которые у нас и в Люберцах, и в Ленинском округе, и в Химках, и в Красногорске, в Мытищах, также должны быть оцифрованы в части алгоритма уборки дорог», — сказал Воробьев.