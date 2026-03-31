Низкая цена не всегда приятна: как отличить поддельные шины для автомобилей

Теневой сектор автокомпонентов переживает ренессанс на фоне параллельного импорта и разрыва логистических цепочек. Маркетплейсы стали идеальной «серой зоной» для сбыта неликвида, минуя фильтры официальных дилеров. Ваш главный инструмент верификации в этой экономической реальности — государственная система «Честный ЗНАК». Об этом РИАМО сообщил эксперт в области промышленности, экономического регулирования, устойчивого развития и мировой экономики стран БРИКС, ШОС, ЕАЭС Сергей Маликов.

«Любая легальная шина обязана иметь Data Matrix код. Сканируйте его: если приложение выдает ошибку или данные не совпадают с товаром, это контрабанда без сертификатов безопасности», — сказал Маликов.

Визуально проверяйте дату производства в овальном штампе на боковине. Мошенники часто «омолаживают» залежалый товар, перебивая цифры термоспособом. Ищите следы оплавления, абразива или пляшущий шрифт.

Восстановленную «наварку» выдает микрошов или наплыв резины на стыке протектора и боковины, а также отсутствие цветных заводских полос и резиновых «волосков» от литьевой формы.

«Помните закон рынка: сырьевой каучук дорожает глобально. Если цена шины ниже рыночной на 30%, это не демпинг, а опасная подделка», — обозначил эксперт.

