Нижегородцы переживают, что останутся на зиму без трамваев

В верхней части Нижнего Новгорода произошло очередное крупное сокращение трамвайных маршрутов. Полностью отменен маршрут трамвая № 19, а маршрут № 27 существенно изменен — теперь он будет курсировать только от улицы Кулибина до Московского вокзала. Учитывая, что трамвай № 18 был отменен ранее, фактически местные жители остались без трамвайного сообщения и вызывает серьезные опасения у горожан с приближением зимнего сезона, сообщает pravda-nn.ru .

«Зачем начинать ремонт в зиму, если понятно, что все не успеют сделать из-за осадков, и это растянется до весны, а то и до лета? В итоге работа всю зиму будет стоять, и трамваи ходить не будут», — возмутились пользователи в социальных сетях.

Как пояснил Евгений Грабовский, директор ООО «Экологические проекты», откладывать ремонтные работы было невозможно: на данном участке произошли серьезные разрушения, и плитка начала проседать. Чтобы минимизировать трудности, было решено приступить к обновлению путей на улице Бекетова зимой.

С 14 октября трамвай № 19 полностью прекратил работу, а трамвай № 27 теперь соединяет только Московский вокзал и улицу Кулибина. Ранее, с 7 октября, был отменен и трамвай № 18. Пассажиры восприняли эти изменения с большой тревогой.

Некоторые опасаются, что работы на Бекетова приведут к перекрытию движения и образованию пробок. Тем не менее, в Центре развития транспортных систем заверили, что полное ограничение движения транспорта не планируется, и работы завершатся до конца года. Обещается, что отсутствие трамваев будет компенсировано дополнительными автобусными маршрутами.