Нижегородцы назвали самых раздражающих участников дорожного движения

Опрос провел сервис «Дром». В нем приняли участие более девяти тысяч нижегородцев.

В антирейтинг попали самокатчики, мотоциклисты и велосипедисты. Автомобилисты пояснили, что негатив связан с нарушениями правил дорожного движения. Самокатчиков респонденты назвали «подростками без инстинкта самосохранения», велосипедистов — «медленными черепахами», а мотоциклистов — «гоняющими между рядов и по разделительным полосам хамами». Отдельно участники опроса отметили раздражение в адрес питбайкеров и мопедистов.

При этом водители подчеркнули, что претензии не относятся к байкерам, которые движутся в общем потоке, не обгоняют в междурядье, не встают на дыбы, используют исправные глушители и включают поворотники.

Что касается средств индивидуальной мобильности, автомобилисты заявили, что не хотели бы видеть их на проезжей части. По их словам, такие участники движения лавируют между пешеходами, не знают ПДД и иногда едут против хода на дорогах с односторонним движением.

