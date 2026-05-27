Нижегородцы назвали самых раздражающих участников дорожного движения
Жители Нижнего Новгорода рассказали, какие участники движения вызывают наибольшее раздражение. В антирейтинг вошли самокатчики, мотоциклисты и велосипедисты, сообщает pravda-nn.ru.
Опрос провел сервис «Дром». В нем приняли участие более девяти тысяч нижегородцев.
В антирейтинг попали самокатчики, мотоциклисты и велосипедисты. Автомобилисты пояснили, что негатив связан с нарушениями правил дорожного движения. Самокатчиков респонденты назвали «подростками без инстинкта самосохранения», велосипедистов — «медленными черепахами», а мотоциклистов — «гоняющими между рядов и по разделительным полосам хамами». Отдельно участники опроса отметили раздражение в адрес питбайкеров и мопедистов.
При этом водители подчеркнули, что претензии не относятся к байкерам, которые движутся в общем потоке, не обгоняют в междурядье, не встают на дыбы, используют исправные глушители и включают поворотники.
Что касается средств индивидуальной мобильности, автомобилисты заявили, что не хотели бы видеть их на проезжей части. По их словам, такие участники движения лавируют между пешеходами, не знают ПДД и иногда едут против хода на дорогах с односторонним движением.
