Нижегородское метро украшают к Новому году

Они развешивают гирлянды и картины с праздничными сюжетами, размещают на окнах еловые ветви и игрушки. Обновленные составы начнут курсировать 22 декабря по Автозаводской и Сормовско-Мещерской линиям, радуя пассажиров вплоть до наступления Старого Нового года. Оформление вагонов к празднику — устоявшаяся традиция в нижегородском метро.

Как отметил заместитель начальника по ремонту МП «Нижегородское метро» Эльдар Булгаков, сотрудники охотно принимают участие в украшении, проявляя заинтересованность. Цель — подарить радость уважаемым пассажирам, показав, что праздничное убранство появляется не только на улицах города, но и в метро.

Главный метролог МП «Нижегородское метро» Алина Львова поделилась, что участие в украшении — это многолетняя добрая традиция. По ее словам, это помогает создать новогоднее настроение для себя и, конечно, доставить удовольствие пассажирам.

Старший электромеханик лаборатории метрологии МП «Нижегородское метро» Вера Сетова подчеркнула, что цель украшения — доставить радость и создать новогоднее настроение у всех, кто окажется в этих поездах.

