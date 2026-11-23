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Нижегородская область вошла в пилот Минтранса по беспилотной логистике

Нижегородская область присоединилась к пилотному проекту Минтранса России по развитию гражданской беспилотной логистики, сообщает ИА «Время Н» . Об этом рассказал замгубернатора Егор Поляков в своем канале в МАКС.

По его словам, регион уже применяет беспилотные авиационные системы (БАС) в медицине, сельском хозяйстве и доставке. В экспериментальном правовом режиме участвуют более 40 компаний. Также в области работает научно-производственный центр БАС.

Для мониторинга полетов задействуют систему идентификации на базе «ЭРА-ГЛОНАСС». Это позволит оценивать экономическую эффективность перевозок.

«Кроме того, „пилот“ дает возможность вместе с федеральными ведомствами сформировать те сценарии применения БАС, которые нужны именно нашему региону. Нижегородская область уже занимает третье место среди регионов РФ по внедрению беспилотных авиационных систем», — добавил замгубернатора.

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