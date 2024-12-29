Ни еды, ни воды: 200 пассажиров застряли во Внукове

Около 200 пассажиров застряли в столичном аэропорту Внуково. Люди порядка 12 часов ждут вылета рейса Utair во Владикавказ, сообщает SHOT .

Рейс 395 переносили с 00:25 воскресенья свыше 10 раз. Сначала говорили, что это из-за непогоды, так как аэропорт прибытия сильно завалило снегом. Но в 6 часов авиагавань начала принимать прилетающие лайнеры, а пассажиры из Внукова так и не вылетели.

При этом один рейс Москва — Владикавказ уже покинул московскую воздушную гавань.

Как рассказала одна из пассажирок, ожидающих вылета разместили в отеле только после 7 часов, которые они провели в аэропорту. Также питание и воду им не предоставляли. Недавно пассажиры получили сообщения, что им компенсируют по 700 рублей на еду.