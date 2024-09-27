Незаконный вывоз отходов зафиксировали камеры «Безопасный регион» в Коломне

Камеры системы «Безопасный регион» вновь зафиксировали случай нелегального вывоза мусора на контейнерную площадку в г. о. Коломна. Это произошло 15 сентября, когда легковой автомобиль с прицепом привез строительный мусор, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Контейнерная площадка, находящаяся рядом с гаражами, часто становится объектом внимания людей, желающих избавиться от отходов после строительства. Благодаря записи с камер видеонаблюдения, правоохранители смогли идентифицировать нарушителя по номеру машины и назначить ему штраф.

Важно отметить, что штрафы за подобные нарушения составляют до 70 тысяч рублей для физических лиц, до 100 тысяч для должностных лиц и до 200 тысяч — для юридических. Строительные отходы следует утилизировать исключительно в предназначенные для этого бункеры и контейнеры. В противном случае сброс их возле контейнерных площадок считается административным правонарушением в сфере охраны окружающей среды.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.