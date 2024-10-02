Незаконные граффити и рекламу устранили на остановках на 15 дорогах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» устранили незаконную рекламу и граффити на 15 дорогах в 13 населенных пунктах на объектах дорожной инфраструктуры, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

От граффити дорожники очистили дорожные знаки на ул. Девичье Поле в Коломне, на ул. Аэропортовской в Лобне, на улицах Парковой и Колхозной в Долгопрудном, а также на Павшинском мосту в Красногорске, а рекламу убрали на знаках на ул. Московской во Фрязине.

Также от вандальных надписей очистили остановочные павильоны на ул. Транспортной в Реутове, на ул. Советской Конституции в Ногинске Богородского округа, на ул. Жилинской в р. п. Андреевка г. о. Солнечногорска, ул. Дружной в поселке дома отдыха Бекасово Наро-Фоминского округа, на дороге в квартале Свистуха в Химках и на Каширском шоссе в Домодедове.

Кроме того, специалисты «Мосавтодора» ликвидировали несанкционированную рекламу на автобусных остановках на ул. Нагорной в Долгопрудном, на ул. Ленина в Озерах и на Рогачевском шоссе в поселке совхоза Останкино Дмитровского округа.

Жителей и гостей региона не портить элементы дорожной инфраструктуры, так как это не только является правонарушением, но может негативно повлиять на безопасность дорожного движения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.