Незаконные граффити и рекламу устранили на остановках на 13 дорогах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» устранили незаконную рекламы и граффити на 13 дорогах в 9 округах на объектах дорожной инфраструктуры, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

От граффити очистили дорожные знаки на ул. Фрунзе в округе Жуковский, на ул. Парковой и Лихачевском шоссе в Долгопрудном, на ул. Шоссейной в мкр. Болшево Королева. Также привели в нормативное состояние остановочные павильоны и очистили их от граффити на ул. Московской во Фрязине, на ул. Набережной в Солнечнгорске, на Пушкинском шоссе в городе Пушкино и ул. Новая Слобода в Ивантеевке.

Специалисты Мосавтодора ликвидировали несанкционированную рекламу на автобусных остановках в Раменском округе: на ул. Шоссейная в деревне Сафоново и на ул. Центральной в деревне Донино, на Кудиновском шоссе в деревне Меленки Богородского округа, на проспекте Мира во Фрязине и на проспекте Кирова в Коломне.

Жителей и гостей региона призывают не портить элементы дорожной инфраструктуры, так как это не только является правонарушением, но может негативно повлиять на безопасность дорожного движения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.